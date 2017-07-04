Цены на нефть снижаются в рамках коррекции

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром в рамках коррекции после роста вечером в понедельник; удорожание было вызвано ожиданием инвесторов снижения запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.56 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,52% — до 49,42 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,49% — до 46,84 доллара за баррель. В ходе торгов понедельника стоимость нефти обеих марок увеличивалась в среднем на 1,5%, а нефть марки Brent впервые с 12 июня поднялась выше отметки в 49 долларов за баррель.

Трейдеры ожидают статистики по запасам нефти в США, которая будет опубликована в четверг. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 0,56%, или на 2,833 миллиона баррелей, до 506,367 миллиона баррелей. Как сообщало минэнерго страны на минувшей неделе, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 июня, выросли на 0,1 миллиона баррелей, или на менее чем 0,1% — до 509,2 миллиона баррелей.

При этом добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июня уменьшилась на 1,07%, или на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,250 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,3 миллиона баррелей, составив 60,8 миллиона баррелей. Запасы бензина в США уменьшились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,37% — до 241 миллиона баррелей, а дистиллятов — на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,13%, до 152,3 миллиона баррелей.

Росту в ходе торгов предыдущего дня способствовали также данные о первом с января снижении числа буровых установок в США. Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 30 июня рабочей недели число буровых установок в стране снизилось на 1 штуку, или на 0,1%, до 940 единиц.

Число нефтяных буровых установок уменьшилось на 2 штуки, или на 0,26% — до 756 единиц, газодобывающих — выросло на одну, или на 0,55%, до 184 штук.