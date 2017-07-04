Мексика и США подписали соглашения о поставках сахара

МЕХИКО, 4 июл – РИА Новости. Власти Мексики и США подписали соглашения, достигнутые в начале июня, в части поставок мексиканского сахара на американский рынок, говорится в понедельник в сообщении мексиканского министерства экономики.

Данные соглашения позволили избежать применения компенсационных пошлин в отношении мексиканского сахара в размере 40,48 — 42,14%. "Соглашения позволяют Мексике удерживать привилегированную позицию как главного поставщика сахара на рынок США и в то же время гарантировать объемы экспорта схожие с тем, что страна экспортировала с момента либерализации доступа в 2008 году", – говорится в коммюнике.

В случае если США потребуется больше сахара, то Мексика будет иметь приоритет в части предложения, и только если у нее не окажется необходимого объема сахара, то это предложение будет сделано США поставщикам из третьих стран.

Весной этого года власти Мексики отменили действие существующих разрешений на экспорт сахара в США. Это произошло на фоне действий президента США Дональда Трампа, который распорядился разработать проект строительства стены на границе с Мексикой, за которую, по его словам, должна заплатить сама Мексика. Власти латиноамериканской страны категорически заявляют, что не собираются платить.

Позднее правительства Мексики и США провели серию переговоров, по итогам которых достигли договоренностей относительно поставок мексиканского сахара на американский рынок, закончив таким образом "сладкую войну", как эта конфликтная ситуация была названа в СМИ. Министр торговли США Уилбур Росс и министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо в начале июня сообщили на совместной пресс-конференции в Вашингтоне, что Мексика согласилась снизить до 30% с 53% объем поставляемого в США сахара-рафинада от общей согласованной ранее квоты.