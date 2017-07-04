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Экономика

Внимание, фейк: как продают поддельные гаджеты в интернет-магазинах

09:0004.07.2017
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© Fotolia / Bits and SplitsМужчина смотрит в экран смартфонаМужчина смотрит в экран смартфона
© Fotolia / Bits and Splits

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Смартфоны именитых производителей вроде Samsung или Apple — многолетние лидеры продаж в магазинах электроники. Но цена на флагманские модели чаще всего начинается от 40 тысяч рублей — не каждый может себе позволить. Кто-то берет кредит, а кто-то ищет способы приобрести вожделенный гаджет дешевле официальной стоимости. Необходимое условие — смартфон при этом должен быть оригинальным. О том, насколько это реально и как не попасться на уловки интернет-магазинов, — в материале РИА Новости.

Поисковая строка в "Яндексе"
Поисковая строка в "Яндексе"

Честная копия

Интернет-магазины держат руку на пульсе, предлагая охотникам за новинками бюджетное решение проблемы — копии флагманских моделей, таких как, например, Samsung Galaxy S8. На первый взгляд, в заблуждение они не вводят, так как честно сообщают, что предлагают "точные копии" аппарата.

Цена приятно удивляет — почти в три раза ниже, чем у оригинала. Внешний вид тоже не вызывает сомнений, ведь фото обычно берут с официального сайта производителя. Как уверяет продавец, начинка также полностью соответствует оригиналу — копии телефона якобы производятся "на современном высокотехнологичном оборудовании на заводах в Тайване, Китае и Корее".

Продажа копии Samsung Galaxy S8 в интернет-магазине
Продажа копии Samsung Galaxy S8 в интернет-магазине

"Точная копия Samsung Galaxy S8, в отличие от предшествующей оригинальной модели Samsung Galaxy S7, не горит и не взрывается", — заботливо предупреждает интернет-магазин. Получается, можно не переплачивать за бренд?

Но не стоит обольщаться: работает копия совершенно не так, как оригинал. Это и медленный процессор, и тусклый дисплей, и батарея, которой хватит от силы на пару часов.

 

В общем, разница бросается в глаза с первых минут. "Это копия, за восемь тысяч взяла, поэтому кнопки нужно ногтями вдавливать — по-другому он не работает", — объяснила знакомая, яростно стуча по экрану новенького "айфона".

Эксперты советуют: по цене, что просят за подделку, лучше выбрать на "Яндекс.Маркете" смартфон попроще, но официального производителя.

В подделке же начинки будет на пять тысяч рублей, а продадут за десять. Расчет здесь один — это дешевле, чем 50 тысяч.

Откровенная липа

Ряд продавцов вообще не пишут, что телефон является копией. На сайтах, торгующих такими устройствами, все выглядит примерно так:

Продажа копии смартфона iPhone 7 plus в интернет-магазине
Продажа копии смартфона iPhone 7 plus в интернет-магазине

Ни слова о том, кто производитель, и нигде не написано слово "копия". Наблюдательные, впрочем, обратят внимание на mtk (MTK) — это обозначение процессоров для китайских телефонов и других устройств, выпускаемых компанией MediaTek.

В них нет ничего плохого, но этими чипсетами оснащают телефоны в ценовом диапазоне ниже 200 долларов. Понятно, что к четырехъядерным чипам A10, которые использует Apple в своем смартфоне последней модели, "MTK 8 ядер" не имеют никакого отношения.

Вернуть не получится

При покупке в офлайне все проще — телефон можно протестировать перед покупкой. Для начала его надо включить — подделку выдаст кривой или замазанный логотип, щели в корпусе или нелепый экран с непонятными картинками и шрифтами.

Если внешний вид не вызывает сомнений, покупая, например, iPhone по излишне привлекательной цене, можно попробовать ввести свой Apple ID. Если это подделка, вводить его будет просто некуда — на борту не будет операционной системы iOS.

Наконец, можно попросить продавца запустить бенчмарк (программу, которая тестирует производительность процессора и операционной системы), например AnTutu. Она поддерживает Android, iOS и Windows и выведет "железо" на чистую воду. Правда, перед этим нужно найти в интернете показатели модели, которую вы хотите купить, и принести их с собой. Если результат теста покупаемого смартфона с ними не совпадет — скорее всего, перед вами фейк.

© Fotolia / i-picture Разбитое стекло смартфона
© Fotolia / i-picture
Разбитое стекло смартфона

В онлайне проверить устройство не удастся — на сайтах, как правило, указано, что услуга тестирования не предоставляется.

Интернет-продавцы копий обещают и один год гарантии, и возврат в течение семи дней "в случае выявления неисправностей". Но здесь и кроется подвох. По закону товар можно вернуть в магазин в течение 14 дней, но мобильных телефонов это не касается. Гаджеты входят в категорию технически сложных устройств, которые не подлежат обмену и возврату. Неисправность же придется доказать — с помощью проведения экспертизы.

В случае же покупки копии предъявить претензии о том, что "Samsung" — это совсем не Samsung, не удастся. А экспертиза обойдется дороже самого телефона.

Тизеры и лендинги

Фейковые устройства продаются не только в интернет-магазинах, но и через одностраничные сайты. На них обычно ведут ссылки из писем или баннеры-тизеры на развлекательных ресурсах. Речь на такой странице обычно идет о каком-то конкретном устройстве.

Пример лендинговой страницы
Пример лендинговой страницы

За большими буквами "АКЦИЯ", "СКИДКА", обилием фотографий и предупреждений о скором окончании продаж на деле могут скрываться такие слова, как "копия", "реплика", "оригинальный корпус".

Так, например, на одном из подобных сайтов предлагают "самую популярную action-камеру в мире" за 5990 рублей.

Можно предположить, что речь идет о камере GoPro Hero, но если присмотреться, станет понятно — продается устройство непонятного происхождения SJ4000 WiFi.

Формальности соблюдены

Важно знать, что продавец по закону обязан предоставить вам спецификации товара — то есть перечень компонентов и технические характеристики. У подделки они будут отличаться от тех, что имеет настоящий аппарат.

Если описание не соответствует действительности — это уголовная ответственность продавца. Расчет здесь на то, что никто не будет вдаваться в детали. Помимо процессора, в описании iPhone, например, должно насторожить упоминание двух сим-карт или же несоответствие в разрешении экрана.

"Правдивые" описания позволяют продавцам в случае чего выйти сухими из воды — их нельзя будет обвинить в продаже фальсификата, ведь все формальности соблюдены. Ну а чтобы не иметь проблем с брендом, создатели китайских поделок замазывают названия на корпусе специальной краской, примерно как на лотерейных билетах. Есть впрочем, и другая версия — так делают, чтобы надпись случайно не стерлась еще до продажи.

 

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