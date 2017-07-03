Чечня привлекла в бюджет республики дополнительно свыше 7,5 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 3 июл — РИА Новости. Более 7,5 млрд рублей дополнительных средств привлечено в бюджет Чечни благодаря участию региона в различных госпрограммах, сообщил председатель правительства региона Абубакар Эдельгериев на совещании главы республики по итогам первого полугодия.

"Кабинетом министров подписано 35 соглашений с федеральным центром, что позволило привлечь в регион 7 миллиардов 584 миллионов рублей. Это субсидии, которые мы привлекли посредством участия в различных федеральных программах на условиях софинансирования. Мы участвуем практически во всех программах, в которых доля софинансирования нам позволяет участвовать", — сказал Эдельгериев.

Он также сообщил, что на состоявшейся недавно встрече с руководством АО "Курорты Северного Кавказа" было еще раз подтверждено, что до конца 2025 года в строительство всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи" будет вложено 16 млрд рублей. По его словам, успешно проходят переговоры с Внешэкономбанком, касающиеся строительства в республике объектов стройиндустрии.

"Мы сейчас готовим соответствующую документацию. Поэтому можно смело констатировать, что строительный кластер у нас тоже развивается. Строительство трех заводов уже финансируются банком, еще три проекта также нашли поддержку", — отметил глава кабинета министров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам совещания оценил работу правительства за первое полугодие на "отлично".