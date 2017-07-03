В Киеве начала работу миссия экономического развития Всемирного банка

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Миссия экономического развития Всемирного банка прибыла в понедельник в Киев, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

"В Киеве начала работу миссия Всемирного банка, которая оценит прогресс легкости ведения бизнеса", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, миссия будет работать на Украине в течение недели. В основе программы визита — встречи с представителями частного сектора для оценки практической имплементации реформ, заявленных Украиной в 2017 году (в сфере регистрации бизнеса, строительства, международной торговли, регистрации собственности, защиты миноритарных акционеров и уплаты налогов).

Как отмечается, результаты встреч в Киеве будут положены в основу ежегодного отчета Всемирного банка "Doing Business 2018".