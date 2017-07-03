Ушаков рассказал, когда будет обсуждаться вопрос о ввозе турецкой продукции

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министерства сельского хозяйства РФ и Турции в ближайшее время планируют консультации по отмене временных ограничений Россельхознадзора на турецкий продукты, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В ближайшее время ожидается проведение консультаций по линии сельскохозяйственных ведомств с целью снятия временных ограничений на некоторые турецкие продукты, введенных по соображениям фитосанитарной безопасности (гранаты, перец, салат латук, салат айсберг, кабачки, тыква)", — сказал Ушаков.

Помимо этого, ведомства России и Турции планируют обсудить допуск российской мясомолочной продукции на турецкий рынок.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв.

В начале июня правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Ограничения Россельхознадзора все еще действуют.