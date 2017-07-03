Ушаков: Путин и Эрдоган обсудят в Гамбурге "Турецкий поток" и АЭС "Аккую"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Гамбурге "на полях" G20 обсудят 8 июля реализацию "Турецкого потока" и строительство АЭС "Аккую", сообщил в понедельник журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В Гамбурге президенты обсудят ход работы по реализации проектов газопровода по дну Черного моря "Турецкий поток" и строительства с российским участием первой турецкой АЭС "Аккую". По обоим проектам за последнее время достигнут существенный прогресс", — сказал Ушаков журналистам.