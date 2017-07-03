Путин и Юнкер обсудят "Северный поток-2" и поставки по "Турецкому потоку"

Инженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства двух ниток газопровода Северный поток-2. Архивное фото

Инженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства двух ниток газопровода Северный поток-2. Архивное фото

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на полях саммита G20 в Гамбурге обсудят проект "Северный поток-2" и поставки газа в Европу по "Турецкому потоку", а также перспективы возобновления энергодиалога Россия-ЕС, сообщил журналистам помощник президент РФ Юрий Ушаков.

"Предполагается обсудить проект "Северный поток-2" и поставки газа в Европу через "Турецкий поток", перспективы возобновления энергодиалога Россия-ЕС", — сказал Ушаков журналистам.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.