В Минфине рассказали о вариантах объединения Резервного фонда и ФНБ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Рассматривается два варианта объединения Резервного фонда и Фонда национального благосостояния – полное объединение или установление законом о бюджете объема перечисления из ФНБ в Резервный фонд, заявил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Глава комитета Андрей Макаров при рассмотрении законопроекта о новых "бюджетных правилах" поинтересовался, будет ли правительство предлагать в рамках второго чтения законопроекта объединить Резервный фонд и ФНБ. "Если будет, тогда появятся по механизму объединения другие вопросы", — сказал при этом он.

Колычев сообщил, что есть поручение правительства Минфину проработать вопрос объединения двух фондов. "Механизм сейчас рассматривается, есть два варианта. Первый – это, соответственно, полное объединение, и тогда, действительно, придется вносить поправки и, возможно, рассматривать их, в том числе во втором чтении. И второй вариант, который, в принципе, уже сейчас заложен в тех поправках, которые мы сейчас рассматриваем — это возможность устанавливать законом о бюджете объем перечисления из ФНБ в Резервный фонд", — отметил замминистра.

"Мы, конечно, можем в законе о бюджете делать буквально все. … Надо только напомнить, что основным предназначением ФНБ является гарантия пенсионных прав граждан", — заметил на это Макаров.

Глава Минфина Антон Силуанов 30 июня сообщил, что есть решение объединить Резервный фонд и ФНБ.