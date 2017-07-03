Новая IP-видеокамера производства "Швабе" появится на рынке в конце года

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. IP-видеокамеру VIC для систем видеонаблюдения объектов городской, транспортной и промышленной инфраструктуры появится на рынке в конце текущего года, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе" — разработчика устройства.

Камера, представляющая собой представляет собой блок видеонаблюдения IP-TV и состоящая на 90% из отечественных элементов, разработана в рамках проекта "Умный город" — экосистемного проекта Ростеха, улучшающего качество жизни граждан и деятельности бизнеса за счет повышения эффективности использования городской и региональной инфраструктур.

"Рынок систем видеонаблюдения — один из самых динамично развивающихся сегментов ИТ-отрасли и важное направление развития гражданского приборостроения "Швабе". В настоящее время номенклатура выпускаемой продукции включает несколько видов камер различного назначения, по своим техническим возможностям не уступающих зарубежным аналогам. При этом за счет перехода на отечественную электронно-компонентную базу данная и другая техника "Швабе" имеет более выгодную цену на рынке, что обеспечивает стабильно высокий спрос", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Пресс-служба отмечает, что в июне холдинг успешно завершил испытания еще одной новинки — панорамной камеры с десятикратным увеличением, которая не уступает существующим зарубежным аналогам по скорости формирования единого цифрового панорамного изображения от нескольких источников.