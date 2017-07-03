Комитет Госдумы поддержал проект о новых бюджетных правилах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о новой конструкции бюджетных правил, внесенный правительством РФ.

На рассмотрение Думы документ планируется вынести 5 июля.

Согласно обновленному правилу, параметры федерального бюджета, прежде всего расходы, будут рассчитываться исходя из цены на нефть марки Urals на уровне 40 долларов за баррель, а нефтегазовые доходы, полученные сверх этой планки отсечения, будут направляться на пополнение резервов, пояснял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.

Законопроект определяет предельный объем расходов федерального бюджета, который не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемых валютного курса, ненефтегазовых доходов, а также расходов на обслуживание годолга. При этом базовая цена на нефть устанавливается на уровне 40 долларов за баррель марки Urals в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 года.

С учетом снижения цен на нефть и формирования структурно устойчивой в долгосрочном периоде цены на нефть, соответствующей базовой цене, заложенной в расчет доходов федерального бюджета на 2017-2019 годы в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития РФ, также предлагается отменить положения Бюджетного кодекса РФ, касающиеся нормативной величины Резервного фонда.

Использование резервов

Законопроектом определяется перечень нефтегазовых доходов (дополнительных и недополученных) федерального бюджета, а также устанавливается, что формирование Резервного фонда за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета определяется в соответствии с установленным правительством порядком. Объем использования средств Резервного фонда не может превышать объем недополученных нефтегазовых доходов.

Документ устанавливает возможность использования средств Фонда национального благосостояния, в том числе на пополнение Резервного фонда в целях обеспечения оперативного управления средствами данных фондов, в том числе в целях финансирования дефицита федерального бюджета.

Законопроект разработан в целях снижения влияния конъюнктуры рынка энергоносителей на макроэкономические параметры и состояние государственных финансов, установление количественных ограничений на основные бюджетные характеристики и обеспечение сбалансированности федерального бюджета. Предусмотренный в документе способ определения предельных расходов ограничивает базовый уровень заимствований объемом расходов по обслуживанию долга. Это позволит обеспечить устойчивую динамику государственного долга по отношению к ВВП.