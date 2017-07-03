ЦБ начал выпуск монет, посвященных ЧM-2018 по футболу

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Банк России в среду, 4 июля, выпускает в обращение четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля и памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях, посвященные проведению в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, сообщается на сайте регулятора.

На обороте серебряных монет расположена стилизованная траектория полета футбольного мяча, которая отделяет изображение игрока с мячом от фольклорного орнамента с достопримечательностями российских городов: Волгограда с монументом "Родина-мать" на первой монете, Нижнего Новгорода с Нижегородским кремлем на второй, Ростова-на-Дону с Мемориальной стелой на третьей и Самары с ракетой-носителем "Союз" на четвертой. Тираж каждой монеты – до 24 тысяч штук.

Оборот 25-рублевой монеты из недрагоценных металлов в обычном исполнении содержит рельефное изображение кубка Чемпионата мира по футболу FIFA. Тот же кубок, но выполненный в цвете, расположен на обороте монеты в специальном исполнении. Тираж монеты в обычном исполнении – 19,75 миллиона штук, в специальном исполнении – 250 тысяч штук.

Отмечается, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.