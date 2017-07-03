Число госпредприятий АПК Ингушетии по итогам реорганизации сократится вдвое

МАГАС, 3 июл — РИА Новости, Адам Буражев. Региональное правительство решило провести масштабную реорганизацию в госпредприятиях АПК республики, укрупнение сельхозпредприятий позволит сократить их число с 15 до семи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минсельхоза Ингушетии.

"Эти меры предприняты для более эффективного использования государственного имущества, оптимизации работы ГУПов (государственных унитарных предприятий) и повышения результативности их работы", — сказал собеседник агентства.

В частности, по его словам, государственные унитарные предприятия "Насыр-Кортское", "Дружба" и "Магас" присоединяются к ГУПу "им. Серго Орджоникидзе". Сельхозпредприятие "Малгобекское" отныне входит в состав хозяйства "Зори Кавказа". ГУПы "Беркат" и "Карабулакское" будут реорганизованы путем присоединения к унитарному предприятию "Алханчуртское", а "Садовод" и "АТЛАС" — к ГУП "Имени генерала Осканова С.С.".

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