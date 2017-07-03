Airbus A350-900 примет участие в авиасалоне МАКС-2017

Пассажиры на борту самолета нового поколения Airbus a350-900 авиакомпании Singapore Airlines (Сингапурские авиалинии), который выполнил первый регулярный рейс в Россию. Архивное фото

Пассажиры на борту самолета нового поколения Airbus a350-900 авиакомпании Singapore Airlines (Сингапурские авиалинии), который выполнил первый регулярный рейс в Россию. Архивное фото

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Самолет Airbus А350-900 примет участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, сообщил европейский концерн.

"Новейший широкофюзеляжный самолет A350-900 в очередной раз примет участие в международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля в Жуковском. А350-900 (заводской серийный номер MSN002) будет выполнять показательные полеты, а также будет представлен на статической экспозиции первые два дня выставки", — говорится в сообщении.

Прилетающий на МАКС А350-900 впервые поднялся в воздух 26 февраля 2014 года. В настоящий момент воздушное судно продолжает программу испытательных полетов, направленных на дальнейшее улучшение характеристик A350-900.

"Мы рады, что новейший в мире самолёт А350-900 будет снова показан российской публике. Этот самолет был спроектирован при непосредственном участии российских инженеров из конструкторского центра ECAR в Москве, тогда как корпорация "ВСМПО-Ависма" является важным поставщиком титановой продукции для этой программы", — приводятся в релизе слова исполнительного вице-президента Airbus по Европе, Африке и Азиатско-Тихоокеанскому региону Кристофера Бакли.

А350-900 — новое поколение широкофюзеляжных самолетов, коммерческая эксплуатация которых началась в январе 2015 года. В настоящий момент А350-900 летает в парке 12 авиакомпаний. Airbus получил в общей сложности 851 твердый заказ на самолеты семейства А350 от 45 заказчиков.