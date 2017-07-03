Нацбанк Украины подтвердил получение бумаг на покупку "дочки" Сбербанка

Один из офисов Сбербанка России на Украине. Архивное фото

Один из офисов Сбербанка России на Украине. Архивное фото

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Нацбанк Украины подтвердил, что получил документы от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени на покупку 100% акций украинской "дочки" Сбербанка, они будут рассмотрены в течение трех месяцев, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины получил 30 июня 2017 года пакет документов от гражданина республики Беларусь и республики Кипр Виктора Прокопени для согласования опосредованного (через ОАО "Паритетбанк") приобретение 100% акций ОАО "Сбербанк", — говорится в сообщении.

По информации Нацбанка, полученные документы для согласования приобретения украинской дочки "Сбербанк" зарегистрированы и находятся на рассмотрении. В пресс-службе отметили, что по закону Нацбанк Украины рассматривает документы в течение трех месяцев со дня получения полного пакета соответствующих документов.

"При рассмотрении пакета документов Национальный банк Украины проверит соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным в нормативно-правовых актах Национального банка Украины, его финансовое состояние и источники происхождения средств", — сообщил регулятор.

Сбербанк в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" Сбербанка будет работать под его брендом. Документы на согласование сделки были поданы в Национальный банк Украины в конце апреля. У регулятора на их рассмотрение есть три месяца.