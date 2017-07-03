МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Кабмин выдвинул зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича и главу Росимущества Дмитрия Пристанскова в качестве кандидатов в наблюдательный совет Россельхозбанка, сообщается на сайте правительства.

Вместе с ними выдвинуты и семь действующих членов набсовета. Среди них: замминистра финансов Андрей Иванов, советник председателя правления РСХБ Олег Богомолов, а также глава правления РСХБ Дмитрий Патрушев.

Россельхозбанк, созданный в 2000 году, является ключевым кредитором АПК РФ и основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, Россельхозбанк на 1 мая 2017 года занимал пятое место в банковской системе РФ.