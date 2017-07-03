Россия планирует экспортировать до 35 млн тонн зерна в 2017-18 сельхозгоду

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Россия в 2017-2018 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) планирует экспортировать 30-35 миллионов тонн зерна, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

В интервью телеканалу НТВ он признал, что погодные условия в текущем году сложились не слишком благоприятно для сельского хозяйства РФ. "Объективно это приведет к снижению урожая, но совершенно не катастрофичному для нас. Порядка 100-105 миллионов (тонн зерна — ред.) мы считаем, что можем по праву получить", — отметил Ткачев.

"Этого вполне хватит нам. Условно, 40 миллионов — на кормовые цели, порядка 20 миллионов — на продовольственные цели, 10 миллионов — как правило, на семена, семенной фонд. Ну и все остальное, порядка 30-35 миллионов — это экспорт. Поэтому мы абсолютно спокойны в этом смысле", — добавил министр.