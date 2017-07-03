В Совфеде рассказали, когда создадут условия для цифровой экономики

НОВОСИБИРСК, 3 июл — РИА Новости. Одной из приоритетных тем Совета Федерации РФ в осеннюю сессию будет создание условий для более быстрого внедрения программы цифровой экономики, сказала журналистам председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Я думаю, что это будет одной из приоритетных наших тем в предстоящую осеннюю сессию. Для того чтобы создать правовые условия для более быстрого внедрения программы цифровой экономики", — сказала Матвиенко.
Она добавила, что переход на цифровую экономику "качественно изменит все отрасли". "И сферу управления, и сферу образования, здравоохранения, сферу оказания социальных услуг. Я думаю, что после утверждения программы здесь есть большое поле действий для парламента, для создания условий для развития цифровой экономики", — сказала председатель СФ.