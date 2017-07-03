ХМАО направит на развитие дорожного хозяйства в 2017 году 13 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июл — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа направят на строительство, реконструкцию и содержание дорог регионального или межмуниципального значения более 13 миллиардов рублей до конца 2017 года, сообщили РИА Новости в окружном департаменте дорожного хозяйства и транспорта.

"На реализацию мероприятий по дорожному хозяйству автономного округа программой развития транспортной системы Югры предусмотрено 13,3 миллиарда рублей", — заявили в ведомстве, уточнив, что две трети этих средств будут направлены из регионального бюджета.

Также отмечается, что в текущем году на территории автономного округа запланирован ввод 62 километров автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также ремонт, в том числе капитальный, участков суммарной протяженностью 163 километров.

В целом, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в автономном округе будет направлено более 5,5 миллиарда рублей. Самые масштабные работы ожидаются в Нефтеюганском районе, где, как пояснили в профильном департаменте, запланировано строительство участка "Ефремовское месторождение — причал на реке Большой Юган" протяженностью 36 километров.

Кроме того, собеседник агентства уточнил, что субсидии муниципалитетам Югры в рамках софинансирования строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог местного значения составят около 1,9 миллиарда рублей. Правительством автономного округа ежегодно принимается решение о выделении средств городам и районам автономного округа на эти цели, резюмировали в департаменте дорожного хозяйства и транспорта.

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