Рынок продолжительное время обсуждает новую модель теплоснабжения. Компании видят в предложенном механизме тарифообразования в тепле по принципу альтернативной котельной возможности для развития отрасли. Потребители, в свою очередь, опасаются скачков цен на тепло. О том, какой будет реформа теплоснабжения и что изменится для потребителей в интервью РИА Новости рассказал замруководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев.

- ФАС выступает за то, чтобы метод альтернативной котельной (АК) был не единственным, а одним из методов регулирования, который будет вводиться по усмотрению субъектов РФ. Нет ли опасности, что из-за этого реформа теплоснабжения забуксует в регионах?

- Мы всегда выступали за то, что должна быть альтернатива методу альткотельной. Потому что в некоторых случаях, там, где требуются значительные инвестиции, рост тарифов на тепло для потребителей может оказаться существенным. При этом далеко не все потребители готовы платить больше за высокое качество теплоснабжения. Потому-то мы и говорим о том, что субъект федерации должен самостоятельно решить, переходить на новый метод регулирования или нет. Те регионы, которые сочтут нужным, могут опробовать новую систему, те, что сомневаются — могут не торопиться. Перед нами не стоит задача загнать наибольшее количество субъектов в этот метод. И даже будет правильным, если не все субъекты сразу перейдут на эту модель. Первые 3-5 лет стоит посмотреть, как она сработает в отдельных регионах.

- Вы говорили, что уже есть регионы, которые хотят у себя внедрить механизм АК. Что это за регионы?

— По данным Минэнерго, 40 регионов частично или полностью поддержали эту модель, в том числе ХМАО и Алтайский край. По нашим данным, заинтересованность проявляли Татарстан и Красноярск. Стоит учесть, что в законопроекте появилась новая норма, которая предписывает, что помимо решения губернатора при решении о переходе на метод альткотельной необходимо согласие местного законодательного собрания.

- Что ждет мелкие котельные при переходе на новую модель теплоснабжения?

— Будущее малых источников теплоснабжения связано не с внедрением механизма альткотельной, а с функционированием ЕТО (единая теплоснабжающая организация — ред.), которые уже действуют в ряде регионов. Неэффективные частные котельные, с дорогим топливом и низким КПД не выдержат конкуренции и будут эволюционно отмирать, потому что ЕТО не сможет закупать топливо по более дорогой стоимости. Это нормальная рыночная ситуация, где конкуренция вытесняет наименее эффективных игроков. Что же касается эффективных малых источников, то они могут и должны продолжить работать.

© РИА Новости / Игорь Михалев Перейти в фотобанк ФАС может возбудить новые дела против кафе в аэропортах Москвы из-за цен

— Первоначально законопроект предполагал бессрочный вариант. Нам же хотелось предусмотреть возможность при желании отказаться от механизма альткотельной, но эта идея не была поддержана и опцию об отказе в законопроект не включили.

Правда, сохранилась норма, что в случае неоднократных нарушений единая теплоснабжающая организация может быть лишена своего статуса тем органом, который утверждал соответствующую схему теплоснабжения (это Минэнерго для крупных городов и муниципальные власти для менее крупных населенных пунктов), либо антимонопольным органом. Эти поправки были учтены в законопроекте ко второму чтению.

- Каким образом ФАС собирается отслеживать правильность расчета по методу альтернативной котельной?

Рассчитывать соответствующий уровень АК будет тарифный орган субъекта (РЭК — региональная энергетическая комиссия — ред.) на основании методики, утвержденной правительством. Методика находится в высокой степени готовности и будет принята. В случае ошибок в расчетах заинтересованное лицо сможет, так же как и сейчас, обратиться с заявлением в ФАС или подать соответствующую жалобу в суд.

У ФАС уже есть полномочия контролировать верхние предельные уровни цен альткотельной. Таким образом, новых полномочий у антимонопольной службы с точки зрения проведения процедуры не появится, потому что у нас и сейчас процедура контроля за тарифными решениями очень развита. Просто мы теперь и в теплоснабжении будем следить за правильностью расчетов и по методу АК.

- При переходе на новую модель рынка тепла стоимость услуг теплосетей будет либерализована или останется регулируемой?

— Оказание услуг по передаче тепловой энергии будет осуществляться по договорным ценам. Предполагается установление только верхнего предела на зону, которая будет рассчитываться в рамках цены АК. В части услуг по передаче можно сказать следующее: если стороны не смогут договориться по стоимости услуг, тогда будет применен тариф, равный 2017 году плюс индексация.

- Предполагается, что метод АК позволит инвестировать в модернизацию и развитие сферы теплоснабжения. Каким образом будут контролироваться инвестпрограммы компаний?

- Сохраняется простой принцип — кто утвердил инвестпрограмму, тот и контролирует ее реализацию. Будет правильнее, если местная власть будет следить за ходом исполнения инвестпрограммы, чем если бы мы с федерального уровня пытались контролировать процесс. Сейчас при принятии решений об уровне тарифов на новый период региональный тарифный орган должен проанализировать сделанное компанией за прошлый период. То есть анализируется в полном объеме физическое выполнение инвестпрограммы, и только после этого учитываются соответствующие средства, вложенные в ее реализацию. Если что-то оказалось несделанным, то объем незатраченных средств должен быть вычтен из расходов компании на будущий период.

- Может ли введение тарифа АК повлечь за собой пересмотр роста индекса платы граждан за коммунальные услуги?

— У нас есть механизмы сглаживания возможных ценовых последствий: нет обязательств в первый год выйти на уровень АК, можно двигаться приемлемыми темпами в течение 10 лет, также сохраняется антимонопольный контроль за правильностью расчетов тарифов по методу альткотельной. В этом смысле ценовые последствия достаточно ограничены.

В случае, если регулирование по методу альткотельной будет принято, это может являться основанием к превышению роста индекса платы граждан за коммунальные услуги также как, например, и в случае с концессией. Об этом должны знать региональные власти и оценивать последствия для своих потребителей.

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— Новых рычагов и механизмов у нас не появляется, кроме, пожалуй, возможности лишать статуса ЕТО за неоднократное нарушение антимонопольного законодательства. Мы усиливаем прежние полномочия: планируем установить квалификационные требования для руководителей РЭКов (обязательное высшее профильное образование, стаж работы и набор знаний), экзаменационное испытание перед принятием этих людей на работу и периодические переаттестации. Усиление контроля будет идти в этом ключе, но не будет административного подчинения.

С введением механизма альткотельной усиление контроля никак не связано. Мы смотрим за тарифным регулированием в разных сферах. Сейчас работаем над расчетами эталонной сбытовой надбавки для гарантирующих поставщиков электроэнергии, и если метод себя зарекомендует, возможно распространение эталонного подхода и на другие сферы деятельности.

Что касается штата, то мы всегда хотели, чтобы его несколько увеличили, потому что численность работников ФАС в разы меньше, чем у сопоставимых служб.

- Антимонопольная служба заявляла о желании унифицировать принципы тарифообразования и максимально перевести процедуру в электронную форму. Расскажите подробнее об этой идее, а также где и каким образом потребитель сможет посмотреть информацию?

— У нас есть электронная система взаимодействия с тарифными органами субъектов и с компаниями, она называется Единая информационная система ФАС России. К ней подключены и федеральные органы исполнительной власти. Эта система позволяет нам оперативно собирать данные, анализировать представленную информацию для принятия дельнейших тарифных решений. Пока в полном объеме тарифное регулирование в электронную форму не переведено. Это могло бы стать нашим трендом в работе на ближайшие 2-3 года.

Мы понимаем, что автоматические расчеты без участия человеческого фактора, были бы оптимальны, и к этому стремимся. Думаю, по переход на методы, которые позволяют выровнять необоснованную дифференциацию, неравномерность тарифного регулирования, позволят нам в перспективе унифицировать регулирование и перевести его в электронный вид. Этот вопрос является одним из приоритетов в настоящее время.