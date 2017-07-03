Правительство озвучило требования к рейтингам банков с госсредствами

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Правительство РФ установило требование о наличии у кредитной организации, на банковских депозитах которой размещаются средства федерального бюджета, кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, и определило минимальный уровень кредитного рейтинга такого банка, соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина.

Сообщается, что законодательством РФ установлены ограничения по использованию кредитных рейтингов органами власти и Банком России для российских объектов рейтинга. Допускается использование только рейтингов, присвоенных кредитными рейтинговыми агентствами, внесенными в реестр кредитных рейтинговых агентств, по национальной шкале.

Так, подписанным постановлением уточняются требования, предъявляемых к кредитным организациям при размещении Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах. Устанавливается требование о наличии у такой организации кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале не ниже уровня, определенного правительством РФ, присвоенного одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами. Кредитные рейтинговые агентства определяются правительством из числа включенных ЦБ РФ в соответствующий реестр и имеющих методологию рейтинговой деятельности, соответствующую установленным регулятором требованиям.

Одновременно документом исключается требование о заключении Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в рамках мер по повышению капитализации договора субординированного займа либо договора о приобретении привилегированных акций банка. Предусматривается также, что одновременно с требованиями к банкам Федеральное казначейство вправе установить для них повышенный размер собственных средств (капитала), повышенный уровень кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале.

Минимальный уровень

Кроме того, подписанным распоряжением определен минимальный уровень кредитного рейтинга банка, на банковских депозитах которого размещаются средства федерального бюджета. Установлено, что средства федерального бюджета могут размещаться на депозитах в кредитных организациях, которые имеют рейтинг не ниже уровня A-(RU) по национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства. Рейтинг A-(RU) отражает умеренно высокий уровень кредитоспособности.

"Принятые решения позволят перейти от рейтингов международных рейтинговых агентств к кредитным рейтингам, присвоенным по национальной рейтинговой шкале, и установить унифицированные требования к кредитным организациям при размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах", — говорится в справке к документам.