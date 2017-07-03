В России среднесуточная добыча нефти в июне составила почти 11 млн баррелей

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Среднесуточная добыча нефти в РФ в июне 2017 года выросла в годовом выражении на 0,9%, достигнув 10,946 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Согласно условиям венского соглашения, Россия должна в течение первого полугодия 2017 года поэтапно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки — до 10,947 миллиона баррелей (с октябрьского уровня в 11,247 миллиона баррелей).