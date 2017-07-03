Промышленный PMI в Китае в июне вернулся в зону роста

ПЕКИН, 3 июл — РИА Новости, Жанна Манукян. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в июне вернулся в зону роста после того, как в мае замедлился и впервые за 11 месяцев упал ниже психологической отметки 50 пунктов, свидетельствуют данные независимого исследования делового издания Caixin.

PMI в сфере промышленности Китая в июне, по версии Caixin, составил 50,4 пункта против 49,6 пункта в мае. Тем не менее, директор по макроэкономическому анализу CEBM Group Чжун Чжэншэн отмечает, что тенденция улучшения в сфере промышленности может сохраниться лишь некоторое время и была лишь временным явлением.

Данные Caixin основаны на опросе более чем 500 заводов по всей стране и внимательно отслеживаются инвесторами, так как этот показатель является одним из первых индикаторов состояния китайской экономики. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

На прошлой неделе государственное статистическое бюро Китая опубликовало данные по индексу PMI в промышленном секторе экономики страны в июне. Согласно этим данным, он ускорился до 51,7 пункта, оказавшись лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали замедление индекса в июне до 51 пункта.