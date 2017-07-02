Несколько стран присоединятся к Новому банку развития БРИКС к 2021 году

ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Страны разного размера и уровня развития присоединятся к Новому банку развития БРИКС к 2021 году и расширят географию охвата финансового института до всех регионов мира, однако происходить это будет поэтапно, следует из стратегии развития банка на следующие пять лет.

Совет управляющих НБР 30 июня одобрил финальный вариант стратегии развития на 2017-2021 годы.

"Новый банк развития был создан в качестве глобального финансового института развития, и, к 2021 году это видение будет отражать состав его членов. К тому времени страны с разным уровнем развития, разного размера присоединятся к банку, расширяя его охват до всех регионов мира в сбалансированной манере", — говорится в распространенном в воскресенье документе.

Банк будет расширяться постепенно, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки на механизм функционирования и принятия решений института, отмечается в стратегии.

Предполагается, что новые страны-участницы повысят роль банка на международной арене, диверсифицируют кредитный портфель, укрепят кредитный рейтинг, а также увеличат базу капитала и финансовые возможности банка.