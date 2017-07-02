Несколько стран присоединятся к Новому банку развития БРИКС к 2021 году

ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Страны разного размера и уровня развития присоединятся к Новому банку развития БРИКС к 2021 году и расширят географию охвата финансового института до всех регионов мира, однако происходить это будет поэтапно, следует из стратегии развития банка на следующие пять лет.
"Новый банк развития был создан в качестве глобального финансового института развития, и, к 2021 году это видение будет отражать состав его членов. К тому времени страны с разным уровнем развития, разного размера присоединятся к банку, расширяя его охват до всех регионов мира в сбалансированной манере", — говорится в распространенном в воскресенье документе.
Банк будет расширяться постепенно, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки на механизм функционирования и принятия решений института, отмечается в стратегии.
Предполагается, что новые страны-участницы повысят роль банка на международной арене, диверсифицируют кредитный портфель, укрепят кредитный рейтинг, а также увеличат базу капитала и финансовые возможности банка.