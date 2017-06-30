Татарстан занял первое место в рейтинге по содействию развитию конкуренции

КАЗАНЬ, 30 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан занял первое место в рейтинге глав регионов по содействию развитию конкуренции, сообщает министерство экономики республики.

Развитие конкуренции входит в перечень направлений для оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности. Аналитическим центром при правительстве РФ ежегодно формируется рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции. Результаты данного рейтинга были опубликованы в рамках семинара "Итоги внедрения стандарта развития конкуренции в 2016 году", завершившегося в Москве.

"Республика Татарстан заняла первое место в рейтинге глав регионов по содействию развитию конкуренции. В первую пятерку рейтинга вошли Омская, Воронежская, Московская области и Чувашская Республика", — говорится в сообщении.

Оценка была сформирована на основе двух показателей: реализация составляющих стандарта развития конкуренции в субъектах РФ и достижение установленных целевых значений контрольных показателей эффективности.

В Татарстане стандарт внедряется с 2014 года. Распоряжением кабинета министров республики минэкономики Татарстана определено уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции.

Как отмечается, основополагающими задачами министерства являются реализация потенциала развития рынков на региональном и муниципальном уровне и точек роста экономики, повышение качества потребительского выбора, создание условий для здоровой и добросовестной конкуренции, снижение административных барьеров и давления со стороны доминирующих участников рынка, стимулирование инноваций и снижение государственного сектора в экономике.

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