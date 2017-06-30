Пароль от кошелька: как не лишиться денег, используя интернет-банк

Функционал современных приложений для интернет-банкинга охватывает практически весь спектр услуг для частных лиц. Открыть вклад, получить кредит, приобрести ценные бумаги – операции, которые раньше требовали физического присутствия клиента, теперь можно совершить с помощью смартфона. Но за этой простотой скрываются свои опасности — потерять деньги со счета очень легко, а вот вернуть их в большинстве случаев куда сложнее: банк потребует от вас доказательств непричастности к операциям. О том, как избежать самых частых ошибок – в материале РИА Новости.

Android против вирусов и iOS

Основная рекомендация банков, предлагающих своим клиентам возможности мобильного банкинга – установить на смартфоне антивирусное ПО. Особенно внимательными здесь стоит быть пользователям Android-платформ.

"Если сравнивать две популярных мобильных платформы – Android и iOS, устройства на базе Android наиболее подвержены атакам различных вирусов и вредоносных программ", — утверждает Наталья Масарская, руководитель отдела развития электронного бизнеса "Райффайзенбанка".

"Подцепить" вирус, например – кейлоггер, который будет тайно записывать ваши данные авторизации, могут и владельцы Apple, но написать такой вирус гораздо сложнее – сказываются особенности и бОльшая закрытость операционной системы. Поэтому у пользователей iOS особой необходимости в сторонних антивирусах нет, главное — своевременно обновляться.

Пароли в заметках и взломщики

Есть и банальные меры безопасности: никому ни при каких обстоятельствах не передавать свои логины и пароли, и не сохранять их непосредственно на устройстве.

Эксперты уверяют взломать основной пароль на смартфоне злоумышленникам совсем не сложно. Хорошая новость для обычных потребителей, впрочем, заключается в том, что массовый взлом устройств частных лиц – явление крайне редкое. Как правило, фродовые операции в онлайне, которые совершаются путем взломов или установки вирусов совершаются в отношении корпоративных клиентов банков – юридических лиц.

"Вряд ли кто-то будет взламывать телефон, найденный на улице или в метро. Это дорогостоящая операция, делать ее рандомно, не зная, сколько получишь не имеет никакого смысла", — указывает Масарская.

Социальная инженерия

Что же касается обычных потребителей – их деньги с банковских счетов, как правило, похищают методами социальной инженерии.

В основе подобные схемы, — получение личной персональной информации, такой как логин, постоянный и одноразовый пароли всеми возможными способами. Как правило — это всегда коммуникация через телефон – мошенник представляется либо сотрудником банков, либо известных организаций. Сюда же относятся и столь популярные сегодня "разводки" на популярных площадках купли-продажи вроде "Авито", когда мошенники, представляясь покупателями, по телефону выманивают персональные данные.

Рут-права и джейлбрейк под запретом

Телефон, на котором установлено мобильное приложение одного, а тем более нескольких банков, обязательно должен быть защищен паролем.

"Если вы потеряли мобильный телефон и он не запаролен, а данные, которые находятся на нем незашифрованные (опция шифрования данных доступна пользователям большинства популярных мобильных платформ)" — это очень плохо. С введением бесконтактных платежей – Android Pay и Apple Pay пароль от телефона – фактически пароль от кошелька", — говорит Максим Болышев, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style-Softlab (разработчик сервиса "Сбербанк-Онлайн"). В такой ситуации потеря телефона грозит потерей всех денег с банковской карты.

Чтобы не поймать вирус, приложения нужно устанавливать только с официальных площадок вроде AppStore и Google Play.

На свой страх и риск действуют владельцы смартфонов, которые устанавливают так называемые джейлбрейки на устройства iOS и рут-права на Android. Эти операции позволяют получить доступ к файловой системе устройства и шире использовать его возможности. Но здесь нюанс: телефон или планшет в этом случае, даже при наличии на нем антивирусного ПО, становится более уязвим к вредоносному ПО: ведь расширенные права в этом случае получают и программы, установленные на устройство.

Все вирусы и трояны, оказавшиеся на таком устройстве, смогут более эффективно отслеживать активность, которую ведет пользователь и передавать ее злоумышленникам.

Фейковые Wi-fi сети

Сами банкиры утверждают: интернет-банк можно свободно использовать, подключившись к Wi-Fi сети, поскольку каждый банк встраивает защиту от хакеров непосредственно на уровне своего приложения.

"Через публичные сети можно производить абсолютно любые онлайн-транзакции, никаких рисков здесь нет, переводите хоть десятки миллионов в любую сторону – разумеется, в рамках разрешенных лимитов", — говорит Масарская.

Но, как утверждают разработчики "Сбербанка-Онлайн", проявлять осторожность все же следует. При подключении к общедоступной сети Wi-Fi, становится видимым, например Mac-адрес телефона – этими данными может воспользоваться злоумышленник, сидящий неподалеку с нужным оборудованием и сканирующий подключения.

Кроме того, публичная Wi-Fi- сеть, к которой телефон попытается подключиться может оказаться поддельной.

"Нередки случаи, когда злоумышленники меняют одну букву в названии Wi-Fi-сети, например, кофейни, создают cвою фейковую сеть, делают ее абсолютно открытой. Поэтому лучше сверять каждую букву в названии сети", — рекомендует Болышев.

Если сеть не "левая", пользоваться мобильными банковскими приложениями в общественных сетях, можно: такие приложения заведомо знают IP-адрес сервера, с которым надо соединиться, и устанавливают с ним защищенное соединения. Получается что-то вроде тоннеля, через который происходит передача данных – риски проникновения хакеров к этим данным минимальны.

Ряд экспертов, впрочем, настроены категорично. "Через публичные сети вообще не стоит переводить деньги. Где гарантия, что через эту сеть к вашему компьютеру или телефону не подключиться еще несколько человек?", — отмечает Тепляков Михаил, старший финансовый советник "Шумаков и партнёры".

Сканирование лица – это плохо

Последний писк технологий мобильной верификации пользователей — сканирование отпечатка пальцев (функция Touch ID). С точки зрения защиты телефона это достаточно качественная технология – она ничем не уступает кодовому паролю. К тому же прикладывать палец гораздо проще и удобнее, чем по нескольку раз вводить пин-код.

Ряд производителей гаджетов, впрочем, пошли еще дальше, предложив в качестве верификации сканирование лица владельца устройства для получения доступа к телефону.

Но, как выяснилось, и эта защита совсем не безупречна. Так, оснащенный этой продвинутой системой флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 удалось обмануть в два счета. Блогеры из Marcianophone сумели разблокировать устройство, показав ему селфи с экрана другого гаджета.