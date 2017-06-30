Кудрин: РФ надо создать зоны преференциальных торговых отношений с Западом

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. России нужно создать зоны преференциальной торговли со странами ЕС, считает экс-министр финансов, глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин.

"России в экономической части нужно существенно расширить зону преференциальных торговых отношений. Вне стран СНГ у нас практически нет таких зон", — сказал Кудрин, выступая на Примаковских чтениях.

"Мы ставим себе задачу в течение 6 лет увеличить до 15% все наши торговые зоны экспорта на условии преференциальных отношений. У нас есть список тех стран, с которыми мы можем эти отношения налаживать. Кроме ЕАЭС, у нас готовятся российско-китайские отношения, с Сингапуром, в перспективе — отношения с Индией и Ираном. Нам нужно в перспективе, после этих может быть шагов навстречу друг другу со странами Запада, выйти на новые специальные соглашения со странами ЕС и, может быть, в дальнейшей перспективе и зоны свободной торговли", — добавил он.