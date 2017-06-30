Российская компания приобрела аэропорт в Иране за 2,8 млрд евро

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российская компания "Регионтранснефть" приобрела в собственность аэродромный комплекс в иранском городе Кум за 2,8 миллиарда евро, сообщила иранская газета Free Zones News.

"Российская компания "Регионтранснефть" приступила к реализации комплексного проекта по строительству и запуску в эксплуатацию ряда объектов недвижимости в Исламской республике Иран на острове Киш и городе Кум (расположен в 140 километрах южнее Тегерана)", — пишет газета.

Как следует из справки к проекту (копия есть в распоряжении РИА Новости), российская компания приобрела строящийся авиационный комплекс и стала единственным собственником этой территории и объектов. На территории аэродрома уже начато строительство взлетно-посадочной полосы и рулёжных дорожек.

Проект ранее принадлежал местному частному иранскому холдингу, общая стоимость сделки составляет 2,8 миллиарда евро.

"Российская компания планирует также построить железнодорожную станцию для грузов и пассажиров и автобусный терминал", — говорится в справке. В дальнейшем "Регионтранснефть" планирует создать в городе Кум летные учебные центры, центры технического обслуживания воздушных судов.

Одним из важных факторов станет развитие в этой области паломнического туризма, что предполагает строительство отелей и сопутствующей инфраструктуры.