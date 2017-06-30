Компании из России могут войти в число акционеров проекта "Балтийский СПГ"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. "Газпром" не исключает вхождения в проект по сжижению газа, "Балтийский СПГ" в Усть-Луге, других российских компаний в качестве акционеров, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Миллер напомнил, что "Газпром" в рамках ПМЭФ подписал с компанией Royal Dutch Shell соглашение о разработке технико-экономического исследования, срок разработки этого исследования составляет 9 месяцев. Вместе с тем, был подписан и второй документ с Shell — это документ о принципах создания совместного предприятия.

"Соответственно, я наверное брал бы горизонт вот уже о договоренности по акционерной структуре — период разработки технико-экономического исследования. Мы с компанией Shell уже проговорили те рамки их доли в акционерном капитале данного проекта", — ответил Миллер на вопрос о том, когда будет определен состав акционеров данного проекта.

"Кто мог бы стать еще акционером? Без сомнения, это компании, которые имеют опыт работы в области сжижения природного газа. Я не исключил бы даже, что в составе акционеров этого проекта могли бы появиться и какие-то другие российские компании", — отметил глава "Газпрома" на пресс-конференции в пятницу.

В июне 2016 года "Газпром" и Shell подписали меморандум о взаимопонимании по проекту "Балтийский СПГ", в соответствии с которым стороны изучат перспективы взаимодействия в рамках проекта. Проект "Балтийский СПГ" предполагает строительство завода по производству СПГ мощностью 10 миллионов тонн в год в порту Усть-Луга Ленинградской области.