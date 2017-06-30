"Газпром" планирует газовые аукционы на четвертый квартал

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. "Газпром" планирует провести газовые аукционы в четвертом квартале, однако окончательное решение ещё не принято, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Буквально на прошлой неделе дано поручение о подготовке предложений о проведении нами аукционов в четвертом квартале этого года",- сказал Миллер в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что это пока лишь предложение, окончательное решение может быть принято в начале сентября.

"Газпром экспорт" провел первый газовый аукцион в сентябре 2015 года, продав более 1,2 миллиарда кубометров газа с поставкой по "Северному потоку". Второй аукцион состоялся в марте 2016 года. На нем было продано 420 миллионов кубометров газа с поставкой в страны Балтии. Третий газовый аукцион прошел с 31 августа по 2 сентября 2016 года. На нем было продано 2 миллиарда кубометров газа с поставкой в Западную и Северную Европу.