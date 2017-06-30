"Газпром" не планирует преференций по цене на газ "Турецкого потока" для ЕС

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. "Газпром" не планирует преференций по ценам на газ "Турецкого потока" для европейских потребителей, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

"Поставки будут осуществляться по принципу ценообразования, который основан на формуле цены. Какого-то преференциального ценового режима для поставок газа по "Турецкому поток" не предусматривается", — сказал он на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что окончательный выбор направления маршрута "Турецкого потока" будет зависеть также от позиции европейских партнеров. "То, что касается развития газотранспортных мощностей в странах, сопредельных с Турцией — это зона ответственности национальных газотранспортных операторов этих стран. Поэтому от их работы, от хода переговоров с этими компаниями, в конечно итоге, будет определен маршрут", — добавил Миллер.

Россия и Турция 10 октября прошлого года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.