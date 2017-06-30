Вологодские районы и города разработают инвестиционные паспорта

ВОЛОГДА, 30 июн — РИА Новости. Инвестиционные паспорта, способствующие созданию благоприятного инвестиционного климата и привлечению инвесторов в регион, разработают до конца 2017 года в каждом муниципальном образовании Вологодской области, сообщил РИА Новости первый заместитель губернатора области Антон Кольцова.

"Уже сейчас видны результаты проделанной работы: объем привлекаемых в регион инвестиций постоянно растет. 120 миллиардов рублей за прошлый год — это почти на 40% больше, чем в 2015 году. Инструменты, которые внедрены, показывают свою эффективность, при этом мы четко понимаем, что должны эту работу наращивать", — отметил Кольцов во время второй инвестиционной сессии, прошедшей в правительстве области.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, ее участники обсудили дальнейшие шаги в этом направлении. Одним из ключевых моментов сессии стала презентация нового инвестиционного паспорта Вологды, разработкой которого занималась Корпорация развития Вологодской области. Обновленный паспорт получил высокие оценки специалистов и первого заместителя губернатора.

"Мы хотим, чтобы на примере областной столицы инвестиционные паспорта были актуализированы до конца года по всем городам и районам области. Нам очень важно понимать, какими ресурсами мы обладаем для привлечения инвестора: площадки для создания новых предприятий, инструменты, приоритетные направления", — резюмировал первый замгубернатора Вологодской области.