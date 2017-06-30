Запущена в серию линейка новых уличных светильников "Швабе"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. На Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ, входит в состав холдинга "Швабе") приступили к серийному производству уличных светильников с малым электропотрблением, а также высокой степенью влаго- и пылезащищенности, сообщает пресс-служба холдинга.

В линейке приборов — четыре модификации со световой эффективностью более 100 лм/Вт и различным уровнем мощности: 80, 110, 170 и 220 Вт. Они предназначены для освещения дорог, транспортных развязок, пешеходных зон и других объектов городской инфраструктуры.

"Данные светильники будут использоваться как для оснащения новых светоточек, так и применяться с целью замены ламповых светильников устаревшего образца, которые еще находятся в эксплуатации во многих городах РФ. Современная светотехника значительно превосходит традиционные лампы накаливания по энергоэффективности и надежности. Она способна снизить количество потребляемой электроэнергии, а также расходы на эксплуатацию до 30% и служит более 10 лет", — сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.