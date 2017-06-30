В Ивановской области введены дополнительные преференции для инвесторов

ИВАНОВО, 30 июн — РИА Новости. Дополнительные льготы для инвесторов по налогам на прибыль и имущество организаций вводятся в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Льготы предоставляются для организаций, заключивших с Российской Федерацией или Ивановской областью специальный инвестиционный контракт (СПИК). Для предприятий, заключивших СПИК федерального уровня, налог на прибыль обнуляется, а для организаций, заключивших контракт на уровне региона, ставка налога, зачисляемого в областной бюджет, снижается до 13,5%", — сказал собеседник агентств, напомнив при этом, что стандартная ставка налога на прибыль, зачисляемая в региональный бюджет — 17%, а в федеральный бюджет — 3%.

По его словам, предприятия-участники специальных инвестиционных контрактов федерального уровня также освобождаются от уплаты налога на имущество, созданного, приобретенного или реконструированного в ходе реализации инвестиционного проекта. Ранее в регионе обнулили ставку на налог на имущество при объеме инвестиций более одного миллиарда рублей, при меньшем объеме инвестиций ставку снизили до 1,2% (стандартная ставка 2,2%).

Представитель пресс-службы добавил, чтосоответствующие изменения в региональные законы внесены по инициативе губернатора Ивановской области Павла Конькова. Поправки приняли депутаты Ивоблдумы на очередном пленарном заседании.

"Новые меры поддержки направлены на стимулирование инвестиций в создание и модернизацию промышленного производства в приоритетных отраслях промышленности и создание дополнительных рабочих мест", — привели в пресс-службе слова Конькова.

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