Ивановская область осенью разместит гособлигации на семь миллиардов рублей

ИВАНОВО, 30 июн — РИА Новости. Ивановская область в октябре этого года разместит государственные ценные бумаги на семь миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Установлен предельный объем выпуска государственных ценных бумаг Ивановской области на 2017 год в размере семи миллиардов рублей.

Это обусловлено потребностью в заемном капитале в текущем году для рефинансирования среднесрочных банковских кредитов и для оптимизации структуры государственного долга. Срок обращения ценных бумаг составит семь лет", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что решение о выпуске государственных ценных бумаг принято для того, чтобы минимизировать риски рефинансирования и обеспечить долговую устойчивость бюджета в среднесрочной перспективе. Также это даст возможность решить задачу по переводу государственного долга на долгосрочную основу. Семилетний срок обращения ценных бумаг позволит равномерно распределить нагрузку на бюджет при погашении долговых обязательств.

Представитель пресс-службы уточнил, что поручение начать работу по выпуску государственных облигаций Ивановской области дал глава региона Павел Коньков. "Сейчас перспективное время для подобных инициатив. Облигационный займ даст возможность привлечения долгосрочных финансовых ресурсов и полностью согласуется с той планомерной работой по снижению госдолга, которую мы проводим. Кроме того, его применение в регионах рекомендовано министерством финансов России", — считает Коньков.

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