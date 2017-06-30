Власти ХМАО поддержат переизбрание Мартиросова на пост гендиректора "ЮТэйр"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июн — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа поддержат переизбрание Андрея Мартиросова на должность гендиректора авиакомпании "ЮТэйр", соответствующая директива размещена на сайте правительства Югры.

Решение об избрании генерального директора "ЮТэйр" будет принято в пятницу на годовом собрании акционеров предприятия. Представителю правительства Ханты-Мансийского автономного округа, которое владеет 38,8% акций компании, директивой предписано голосовать "за" кандидатуру Андрея Мартиросова.

Кроме того, на собрании акционеров, согласно повестке, будет принято решение о распределении чистой прибыли предприятия по итогам 2016 года, которая составила 589 миллионов рублей. Более 92% от этих средств будет направлено на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным акциям перевозчик начислять и выплачивать не планирует.

В четверг губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с Мартиросовым, обсудив итоги работы компании за прошлый год и планы на перспективу. Как сообщает пресс-центр окружного правительства, главу региона в числе прочего интересовал вопрос, связанный с выводом предприятия из сложного финансово-экономического положения.

По словам Мартиросова, 2016 год был для "ЮТэйр" "годом перелома", и компании удалось стабилизировать ситуацию с точки зрения финансового результата. "Нам удалось достичь этого в основном благодаря реализации программы "Импульс" по сокращению издержек. Мы сэкономили более 10 миллиардов рублей", — заявил гендиректор авиакомпании, уточнив, что за прошлые два года предприятие увеличило перевозки, используя тот же флот.

Авиакомпания нарастила объем пассажирских перевозок за первые пять месяцев 2017 года на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,59 миллиона человек, в том числе, за счет запуска новых европейских рейсов.

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