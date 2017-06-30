Косачев: Сенат США хочет "продавить" законопроект о санкциях против России

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Противостояние администрации Дональда Трампа и конгресса США по санкционной политике в отношении России продолжается, но американский сенат, похоже, твердо настроен продавить свой законопроект о санкциях, заявил журналистам в пятницу глава международного комитета российского Совета Федерации Константин Косачев.

Американские сенаторы ранее исправили технические погрешности в своем законопроекте о санкциях против России, которые мешали направить его в палату представителей.

"Судя по быстрому внесению "технических" поправок в одиозный законопроект по расширению антироссийских санкций, сенат США, несмотря на имиджевые потери, серьёзно настроен на то, чтобы этот законопроект продавить", — сказал Косачев.

Но судя по заматыванию этого вопроса в палате представителей — дальше обсуждения в профильном комитете дело пока не пошло, и график дальнейшего рассмотрения пока не определён — в нижней палате конгресса включён ресурс Белого дома, явно "проспавшего" недавнюю стремительную атаку на Трампа, но очнувшегося перед угрозой посягательства на внешнеполитические полномочия президента, добавил российский парламентарий.

"А то, что это в первую очередь атака на Трампа и только во вторую — на Иран и Россию, сомнений нет. В США продолжается противостояние президента и парламента, в котором, увы, "все средства хороши". Что и настораживает больше всего, ведь речь в случае с супердержавой не может идти о воспроизводстве известной поговорки "лес рубят — щепки летят", — сказал Косачев.

По его словам, нет сомнений, что ни Россия, ни Иран, ни другие страны и регионы мира, оказывающиеся в заложниках у внутриполитических разборок в США, далеко не "щепки" и "с таким демонстративным игнорированием их собственных интересов, равно как и интересов глобальной безопасности и сотрудничества, никогда не согласятся".