Косачев: Сенат США хочет "продавить" законопроект о санкциях против России

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Противостояние администрации Дональда Трампа и конгресса США по санкционной политике в отношении России продолжается, но американский сенат, похоже, твердо настроен продавить свой законопроект о санкциях, заявил журналистам в пятницу глава международного комитета российского Совета Федерации Константин Косачев.
"Судя по быстрому внесению "технических" поправок в одиозный законопроект по расширению антироссийских санкций, сенат США, несмотря на имиджевые потери, серьёзно настроен на то, чтобы этот законопроект продавить", — сказал Косачев.
Но судя по заматыванию этого вопроса в палате представителей — дальше обсуждения в профильном комитете дело пока не пошло, и график дальнейшего рассмотрения пока не определён — в нижней палате конгресса включён ресурс Белого дома, явно "проспавшего" недавнюю стремительную атаку на Трампа, но очнувшегося перед угрозой посягательства на внешнеполитические полномочия президента, добавил российский парламентарий.
По его словам, нет сомнений, что ни Россия, ни Иран, ни другие страны и регионы мира, оказывающиеся в заложниках у внутриполитических разборок в США, далеко не "щепки" и "с таким демонстративным игнорированием их собственных интересов, равно как и интересов глобальной безопасности и сотрудничества, никогда не согласятся".