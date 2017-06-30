"Газпром" за полгода увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 12,4%

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. "Газпром" за первое полугодие увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 12,4%, или на 10,5 миллиарда кубометров, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер в ходе выступления на годовом собрании акционеров.

"За шесть месяцев объемы экспорта увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 12,4%, или на 10,5 миллиарда кубометров. Таким образом, всего за полтора года объем поставок "Газпрома" на европейский рынок увеличился на 30,4 миллиарда кубометров газа. Это сопоставимо с мощностью "Турецкого потока" или больше половины мощности "Северного потока-2", — сказал Миллер.

Общий объем поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье за полгода составил 95,7 миллиарда кубометров, указывается в презентации к выступлению Миллера.