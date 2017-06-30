Украина отменяет государственное регулирование цен на продукты

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Государственное регулирование цен на продукты питания с 1 июля отменяется на Украине. Цель нововведения — снизить давление на бизнес, устранить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы для развития конкуренции на рынке и дебюрократизации в сфере ценообразования.

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, нововведение выгодно для предпринимателей. При этом отдельные эксперты считают, что оно может спровоцировать рост цен на продукты из-за чего пострадают простые граждане.

Свободное плавание

Решение об отмене регулирования цен на продукты питания было принято правительством Украины 7 июня. В документе отмечается, что это даст возможность устранить излишнее административное давление на бизнес, сделать производство инвестиционно привлекательным и предоставить возможность предпринимателям быстрее адаптироваться к конъюнктуре рынка.

Теперь производители не будут обязаны декларировать цены на продукты питания и обосновывать Госпотребслужбе страны необходимость изменения цен. Речь идет о таких продуктах, как мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, свинина, говядина, мясо птицы, вареные колбасные изделия, детское питание, куриные яйца, подсолнечное и сливочное масло, сметана, творог, молоко.

Решение кабмина было принято по итогам эксперимента с отменой госрегулирования цен, который проводился в стране с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года.

По информации министерства экономического развития и торговли Украины, результат мониторинга проекта доказал, что приостановление государственного ценового регулирования существенно не повлияло на динамику цен на потребительском рынке, поэтому пилотный проект является успешным.

Что будет с ценами?

По мнению украинского экономического эксперта Александра Охрименко, отмена государственного регулирования цен на продовольствие давно назрела, так как на деле оно уже не влияет на ценообразование в этой сфере.

"Государственное регулирование цен на продовольственные товары уже десять лет не работает, формально — да, фактически — нет. Давно его нужно было отменить", — считает эксперт.

При этом, по его мнению, для предприятий это новшество выгодно, так как сократит количество документов, которые нужно будет подавать в государственные органы.

Охрименко считает, что на цены это решение никак не повлияет. "Никакого подорожания или удешевления продуктов не будет. У нас уже давным-давно рыночные цены", — сказал экономист.

В то же время доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников считает, что нововведение приведет к подорожанию продуктов, что ударит по социально незащищенным слоям населения.

"Мягко выражаясь, это сомнительное решение. Потому что, к сожалению, жизненный уровень на Украине не растет. Понятно, что очень многие граждане были потребителями социальных товаров. Они утром становились в очередь за этими товарами, цены на которые регулировались. В дальнейшем цены подрастут, они будут жестко определяться рынком. Естественно, это ударит, в первую очередь, по малоимущим слоям общества", — поделился мнением Плотников.