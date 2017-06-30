Матвиенко обеспокоена падением товарооборота между Россией и Белоруссией

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с падением товарооборота между Россией и Белоруссией; по мнению спикера, необходимо активнее развивать сотрудничество в сфере инновационной экономики, реализовывать высокотехнологичные проекты.

"В минувшем году товарооборот между Россией и Белоруссией сократился на 5%. И эта тенденция наблюдается уже не первый год. Хотя итоги прошедшего первого квартала внушают определенный оптимизм, в целом ситуация остается не такой, как хотелось бы", — заявила Матвиенко на пленарном заседании четвертого межрегионального форума двух стран.

Спикер отметила, что мировое падение цен на сырьевые товары сильно сказалось на финансовом положении обоих государств, показало уязвимость наших экономик.

"Сегодня Россия и Белоруссия должны сосредоточиться на поиске дополнительных эффективных точек роста. Надо усиливать взаимодействие не только в привычных отраслях, но и развивать новые направления, особое место среди которых занимают сквозные технологии и в целом цифровая экономика", — считает Матвиенко.

Она считает, что одним из результатов проведения форума должны стать предложения по организации крупных межотраслевых проектов в сфере высоких технологий.

По словам сенатора, необходимо проведение согласованной инновационной политики. Необходимо сосредоточиться на усилении защиты прав на интеллектуальную собственность.

"Особого внимания требует работа по дальнейшему регулированию допуска иностранного программного обеспечения на рынок наших стран. Учитывая значительные успехи белорусских и российских программистов, возможно, следует подумать о создании в приграничных регионах кластера в области ИТ-технологий", — заключила Матвиенко.