МЭР может пересмотреть оценку по курсу валюты в сторону укрепления рубля

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Минэкономразвития РФ может скорректировать в августе оценку курса рубля в 2017 году в сторону укрепления при сохранении высоких цен на нефть и продолжении тенденции по укреплению евро, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Представляя накануне в правительстве подходы к прогнозу социально-экономического развития РФ на 2018-2020 годы, Орешкин отметил, что курс рубля будет более-менее стабилен в ближайшее время и серьезных колебаний происходить не будет.

Текущий прогноз Минэкономразвития исходит из того, что на конец года курс составит 68 рублей за доллар, в среднем по году — 64,4 рубля за доллар.

"Пока мы ничего не меняем (по курсу в прогнозе на 2017 год — ред.), мы в августе (будем вносить изменения). Понятно, что, если у нас (соотношение евро-доллар – ред.) 1,14 сохранится, и если высокая нефть сохранится, и евро, понятно, что и соотношение изменится", — сказал Орешкин.

"Если 1,14 сохранится, то, конечно, будет скорректировано (в меньшую сторону)", — добавил он, отвечая на соответствующий вопрос о том, будет ли пересмотрена текущая оценка Минэкономразвития по курсу доллара в 68 рублей на конец 2017 года.

"У нас изменения очень важные, евро у нас сейчас торгуется 1,14, а в прогнозе 1,06, поэтому надо не только на доллар смотреть, но и на евро. Евро на самом деле у нас 68 (рублей – ред.) сейчас, а у нас в прогнозе на конец года 72", — отметил министр.