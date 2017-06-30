Источник рассказал о планах властей по ответным мерам на санкции Запада

Вид на Дом Правительства Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото

Вид на Дом Правительства Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Правительство при продлении ответных мер на санкции Запада не планирует расширять номенклатуру товаров, запрещенных к ввозу в Россию, заявил РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"Нет. Все, что было сделано, то сделано", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В среду Совет ЕС принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против России. Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне сообщил, что кабмин представит президенту предложения о продлении ответных мер на санкции до 31 декабря 2018 года, этот вопрос уже обсуждался с Владимиром Путиным. По словам премьера, контрсанкции призваны защитить национальные интересы и поддержать отрасли экономики, в частности аграрный сектор.