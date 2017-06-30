В Приамурье стабилизировалась работа по выдаче "дальневосточного гектара"

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Власти Амурской области заявляют, что работа по выдаче земли в рамках закона о "дальневосточном гектаре" в регионе стабилизировалась.

"Повышенным спросом пользовался Благовещенский район. В день поступало до 20 заявок на предоставление земельных участков. Например, на территорию Благовещенского района поступило 1233 заявления, из которых по 430 заключены договоры. Так как выдачей земельных участков занимается муниципалитет, на земельный отдел Благовещенского района лег немалый объем работ. Специалисты земельного отдела не успевали обработать большое количество заявок в течение одного дня. Кроме того, от нагрузки сайт "зависал", — говорится в сообщении правительства Приамурья.

Для решения ситуации администрация района привлекла специалистов из других отделов.

"На сегодня ситуация стабилизировалась. Четко отработаны схемы по предоставлению земельных участков. Учтены недочеты. Вместе с тем имеются заявления, по которым срок рассмотрения истек по причине длительного согласования гражданами измененных границ земельных участков", — отмечают власти.

Всего в регионе поданы более 6 тысяч заявлений на получение земли, около 3 тысяч человек получили участки.

С 1 февраля 2017 года получить свой "дальневосточный гектар" может каждый гражданин России. По последним данным, за весь период реализации программы поступили свыше 93 тысяч заявок на "дальневосточные гектары".