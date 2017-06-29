В подпрограмму развития Ингушетии могут попасть три инвестпроекта

МАГАС, 29 июн — РИА Новости, Адам Буражев. Власти Ингушетии намерены включить в подпрограмму социально-экономического развития республики на 2016-2025 годы три крупных инвестиционных проекта на общую сумму свыше 5,1 миллиардов рублей, об этом сообщил министр экономического развития региона Умалат Торшхоев в ходе первой в СКФО серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ".

"В настоящее время ведется работа по подготовке и проработке документов трех инвестиционных проектов для участия в подпрограмме. Это — проект ООО "Птицекомплекс Южный" по созданию птицекомплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки на 10,235 тыся тонн в год. Стоимость инвестпроекта — более 3,8 миллиарда рублей", — сказал он.

Министр добавил, что в подпрограмму планируется включить проекты по реконструкции комбината строительных материалов и строительство торгово-развлекательного комплекса "Строймаркет". Общая стоимость двух проектов превышает 1,3 миллиарда рублей.

Серия бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" пройдет в июне-июле в семи субъектах Северо-Кавказского федерального округа с участием первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа, председателя совета директоров АО "КРСК" Одеса Байсултанова, руководства Минкавказа России, глав республик, представителей регионального бизнеса, органов исполнительной власти и муниципалитетов, экономически активной молодёжи республики.

Цель бизнес-сессий — повысить информированность бизнеса в регионах о механизмах софинансирования инвестиционных проектов через региональные подпрограммы Госпрограммы РФ "Развитие СКФО" на 2018 год и других видах господдержки, доступных предпринимателям в субъектах Северного Кавказа, познакомить с инструментами инвестирования в рамках работы двух ключевых институтах развития округа: "Корпорации развития Северного Кавказа" и "Курортов Северного Кавказа".