Uber запустил в Татарстане проект по обслуживанию бюджетных учреждений

КАЗАНЬ, 29 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Совместный пилотный проект международной компании Uber и министерства информатизации и связи Татарстана, направленный на оптимизацию расходов на транспортное обеспечение работников бюджетных учреждений, стартовал в Казани, сообщает минсвязи республики.

Проект транспортного обслуживания бюджетных учреждений Казани реализуется по итогам визита президента Татарстана Рустама Минниханова в штаб-квартиру Uber в Сан-Франциско и в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере применения высоких технологий для повышения мобильности жителей Татарстана, подписанного в феврале текущего года между министерством информатизации и связи республики и компанией.

"Проект запущен на базе межрегионального центра компетенций — Казанского техникума информационных технологий и связи. До конца 2017 года транспортные услуги для обеспечения служебных нужд техникума будут оказываться с помощью сервиса Uber", — говорится в сообщении.

Как отмечается, схема взаимодействия с Uber, протестированная и доработанная в ходе реализации пилотного проекта, может быть применена в других государственных учреждениях республики.

"Мы рады сотрудничеству с Uber, лидером в области технологий, повышающих мобильность горожан. Это наш первый опыт внедрения подобного сервиса, и мы заинтересованы в развитии партнерства с Uber и в других направлениях. Готовы совместно проработать различные проекты в русле развития и совершенствования городской инфраструктуры", — сказал заместитель премьер-министра Татарстана — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов.

Генеральный директор Uber в России Дмитрий Измайлов выразил уверенность, что технологии и решения компании могут повысить транспортную доступность в регионе, дополнить существующую инфраструктуру городского транспорта, снизить загруженность дорог в будущем и предоставить возможность дополнительного заработка водителям Казани.

Uber — международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем. Приложение работает более чем в 450 городах 76 стран мира. В России сервис Uber доступен в 16 городах.

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