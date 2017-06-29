Резиденты адыгейского АБИ начали первые поставки овощей на российские рынки

МАЙКОП, 29 июн — РИА Новости. Первые два резидента, работающие на льготных условиях на запущенных мощностях агробизнесинкубатора (АБИ) Адыгеи, получили первый урожай овощей и начали поставки их на рынки крупных городов России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

"Резиденты занимаются выращиванием томатов. Первые урожаи уже показали, что это прибыльное производство. С 1 квадратного метра стабильно собирают около 20 кг продукции. На сбор урожая нанимают сезонных рабочих. Продукция отгружается в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что строительство первого в России АБИ при поддержке федерального центра ведется с 2013 года. На площади 72 гектара планируется разместить 30 разних сельхозпроизводств, где начинающие предприниматели смогут пройти обучение и попробовать наладить собственный агробизнес. Общая стоимость проекта составит около 1,1 миллиарда рублей. Уже освоено более 410 миллионов рублей. Построен блок теплиц, цеха по переработке молока, молочно-товарная ферма, холодильный склад, подъездные дороги, коммуникации, овощехранилище и цех по фасовке овощей. Проект не закончен, однако, как сообщалось ранее, руководство республики приняло решение запустить работу АБИ на существующих уже мощностях.

В пресс-службе отметили, что до конца года на реализацию проекта направят еще 218 миллионов рублей. Планируется строительство офисного здания, закладка сада интенсивного типа, а также возведение вспомогательных сооружений: дизбарьера, цеха убоя, хранилища кормов, навеса и так далее.

Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов призвал министерство экономического развития региона и бизнес-инкубатора наладить системную работу АБИ, начиная от обучения и заканчивая созданием готового производства.

"Цель нашей программы — создание новых производств, рабочих мест и расширение налоговой базы. Уверен, что мы успешно реализуем этот проект в Адыгее. Уже сегодня мы видим интерес начинающих предпринимателей к агробизнесинкубатору, готовых пройти обучение и создать свое производство. Здесь также есть большие возможности для тех, кто нуждается в предоставлении складских помещений, овощехранилищ и холодильных установок. Все это не должно простаивать", — цитирует пресс-служба слова Кумпилова.

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