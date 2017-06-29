В "Победе" заявили о росте бизнес-потока среди пассажиров

Стюардесса на трапе у самолета российской авиакомпании Победа. Архивное фото

Стюардесса на трапе у самолета российской авиакомпании Победа. Архивное фото

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") видит рост числа бизнес-пассажиров, среди которых топ-менеджеры и губернаторы, сообщил РИА Новости гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

"Топ-менеджеры, губернаторы часто летают "Победой". Главы республик Дагестан, Ингушетия летают. Им очень важно расписание, пунктуальность, безопасность", — рассказал он.

"И мы видим, что бизнес-поток "Победы" серьезно вырос — около 30% и растет еще. А начинали с 5%", — добавил Калмыков.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей. За январь-май 2017 года "Победа" перевезла более 1,695 миллиона пассажиров, что на 6% превышает результат прошлого года.