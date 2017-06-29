"Победа" до конца 2017 года планирует получить четыре Boeing 737-800

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует в конце года получить четыре самолета Boeing 737-800, в 2018 году — восемь лайнеров этого типа, сообщил РИА Новости гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

"Первая поставка – октябрь. Затем два – в ноябре, один – в декабре", — сказал он. Калмыков добавил, что в 2018 году перевозчик ожидает поставку восьми самолетов, и еще шести воздушных судов – в 2019 году.

На данный момент в парке "Победы" — 12 самолетов Boeing 737-800.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей. "Победа" в прошлом году перевезла 4,3 миллиона пассажиров, заняв по этому показателю шестое место в гражданской авиации РФ.