Авиакомпания "Победа" рассматривает возможность создания базы в "Пулково"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") может создать базу в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил РИА Новости гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

"В первую очередь мы сейчас объявили набор местных бортпроводников в Санкт-Петербурге, чтобы не держать резервный экипаж в гостинице. Разлет у нас не маленький, поэтому свои экипажи в "Пулково" нам нужны", — рассказал он.

Калмыков отметил, что штат бортпроводников из Санкт-Петербурга пока не превысит 7-10% от общего количества бортпроводников авиакомпании.

"Что касается дальнейшего роста компании в Санкт-Петербурге – открытие международных рейсов, дополнительных частот, базирования воздушных судов — все зависит от условий, которые может предложить аэропорт", — добавил гендиректор компании. Сейчас "Победа" базируется в московском аэропорту "Внуково".

Ранее "Победа" запросила допуск на рейсы на два зарубежных направления из Санкт-Петербурга — французский Лион и турецкий Газипаша.

"Победа" в прошлом году перевезла 4,3 миллиона пассажиров, заняв по этому показателю шестое место в гражданской авиации РФ. Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей.