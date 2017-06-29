"Победа" в 2018 году планирует войти в пятерку крупнейших авиакомпаний РФ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по итогам 2018 года намерена войти в пятерку крупнейший российских авиакомпаний по объему пассажиропотока, сообщил РИА Новости гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

"Думаю, что в 2018 году мы точно войдем в топ-5 российских авиакомпаний по объему пассажиропотока. По итогам 2017 года мы останемся, скорее всего, на шестом месте: перевезем минимум 4,7 миллиона клиентов", — сказал он.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей. "Победа" в прошлом году перевезла 4,3 миллиона пассажиров, заняв по этому показателю шестое место в гражданской авиации РФ.

По итогам января-мая текущего года компания перевезла более 1,695 миллиона пассажиров, что на 6% превышает результат прошлого года.